Явлинский назвал своего главного оппонента на президентских выборах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает своим главным оппонентом на президентских выборах 2018 года действующего главу государства Владимира Путина.

"Моим главным оппонентом является Владимир Путин и его политика. Это мой главный и единственный, на самом деле, оппонент. А все остальные — ну каждый может заниматься чем угодно в рамках закона", — сказал Явлинский журналистам. Он добавил, что ему не обидно, когда некоторые СМИ и эксперты называют его единственным соперником телеведущую Ксению Собчак.

Явлинский также отметил, что считает своим электоратом всех граждан России, поэтому его программа рассчитана на все слои населения.

"Электорат — это граждане РФ… Я представляю интересы общества в целом. Да, такую политическую кампанию вести сложно", — добавил политик.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.

На вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года администрация президента пока ответа не дает. Ранее на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".