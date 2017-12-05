Явлинский назвал своего главного оппонента на президентских выборах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает своим главным оппонентом на президентских выборах 2018 года действующего главу государства Владимира Путина.
Явлинский также отметил, что считает своим электоратом всех граждан России, поэтому его программа рассчитана на все слои населения.
"Электорат — это граждане РФ… Я представляю интересы общества в целом. Да, такую политическую кампанию вести сложно", — добавил политик.
Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.
Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.
На вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года администрация президента пока ответа не дает. Ранее на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".