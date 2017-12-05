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Политика

Явлинский назвал своего главного оппонента на президентских выборах

15:0405.12.2017
(обновлено: 15:23 05.12.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПредседатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский на пресс-конференции в МосквеПредседатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский на пресс-конференции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает своим главным оппонентом на президентских выборах 2018 года действующего главу государства Владимира Путина.

Председатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский на пресс-конференции в Москве. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Явлинский рассказал о концепции будущего России
"Моим главным оппонентом является Владимир Путин и его политика. Это мой главный и единственный, на самом деле, оппонент. А все остальные — ну каждый может заниматься чем угодно в рамках закона", — сказал Явлинский журналистам. Он добавил, что ему не обидно, когда некоторые СМИ и эксперты называют его единственным соперником телеведущую Ксению Собчак.

Явлинский также отметил, что считает своим электоратом всех граждан России, поэтому его программа рассчитана на все слои населения.

"Электорат — это граждане РФ… Я представляю интересы общества в целом. Да, такую политическую кампанию вести сложно", — добавил политик.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЛДПР выдвинула Жириновского на выборы президента России
О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.

На вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года администрация президента пока ответа не дает. Ранее на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".

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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Главного оппонента Явлинский может увидеть в зеркале, произнося фразу о "ненашем" Крыме.
Если не дурак, то по отражению поймёт, почему электорат снова не даст ему больше процента...
15:07
05.12.2017
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ovs13-ripe
Я вот тоже думаю, что мой главный противник в доступе к телу мисс мира - арабский король. )))))))
15:13
05.12.2017
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