Запрет продуктов Kaspersky нанесет больше вреда Британии, заявили в Совфеде

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. От запрета на установку программного обеспечения Kaspersky Lab Великобритания может пострадать больше, чем сама компания-производитель продукта, считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на циркуляр главы Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киарана Мартина сообщила, что британские власти запретили использование программного обеспечения российской компании Kaspersky Lab в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность.

"Конечно, Kaspersky Lab ощутят потерю заказчика, рынок ведь не терпит вакуума и это решение вынудит британские ведомства переключиться на закупку программного обеспечения в странах Юго-Восточной Азии и арабского мира. Но поскольку их качество продукции ниже, ещё надо разобраться, кто больше потерял от запрета на Касперского", — сказал Шатиров РИА Новости.

Также сенатор заявил о необходимости того, чтобы в сложившейся ситуации и российские компании, в том числе в сфере ТЭК, больше обращали внимания на продукцию отечественного производителя.

"Так, даже в критически важных отраслях, в том числе разведке, добыче и транспортировке углеводородов, используются в основном зарубежные программные продукты, несмотря на наличие отечественных аналогов, не уступающих по качеству, но более дешевых", — подчеркнул Шатиров.