Запрет продуктов Kaspersky нанесет больше вреда Британии, заявили в Совфеде

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. От запрета на установку программного обеспечения Kaspersky Lab Великобритания может пострадать больше, чем сама компания-производитель продукта, считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров.
"Конечно, Kaspersky Lab ощутят потерю заказчика, рынок ведь не терпит вакуума и это решение вынудит британские ведомства переключиться на закупку программного обеспечения в странах Юго-Восточной Азии и арабского мира. Но поскольку их качество продукции ниже, ещё надо разобраться, кто больше потерял от запрета на Касперского", — сказал Шатиров РИА Новости.
Также сенатор заявил о необходимости того, чтобы в сложившейся ситуации и российские компании, в том числе в сфере ТЭК, больше обращали внимания на продукцию отечественного производителя.
"Так, даже в критически важных отраслях, в том числе разведке, добыче и транспортировке углеводородов, используются в основном зарубежные программные продукты, несмотря на наличие отечественных аналогов, не уступающих по качеству, но более дешевых", — подчеркнул Шатиров.