Собчак открыла предвыборный штаб в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, открыла предвыборный штаб в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Штаб находится в центре города на улице Рылеева.

Толпа волонтеров встретила подъехавшую Собчак аплодисментами.

"Открытие штаба в моем родном городе для меня знаменательное событие. Очень надеюсь на вашу поддержку, она мне понадобится", — сказала Собчак на встрече с волонтерами в штабе. По ее словам, "самая большая проблема в том, что политическое поле оказалось выжженным", каждого сотрудника штаба она "собирала штучно".

"Меня лично оскорбляет, что важнейшие вопросы решаются без вашего участия. Когда Ленинград был переименован в Санкт-Петербург, это было решение горожан… Я бы хотела вернуть это право в наш город, чтобы горожане решали важнейшие вопросы своего города", — сказала Собчак.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.