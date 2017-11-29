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Политика

Политологи сообщили о возможных отставках российских губернаторов

04:2429.11.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль. Архивное фотоМосковский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Политологи не исключают новых отставок в губернаторском корпусе в России в ближайшее время. В фокусе — нарушители финансовой дисциплины и "майских указов" президента.

Сергей Суровикин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Проблемы с госдолгом есть у Мордовии, у Карелии, которая первой попросила федеральный центр выделить ей средства на выполнение "майских указов" президента, у Хакасии, которая из-за "катастрофической ситуации" также попросила 28,2 миллиарда рублей. Еще у ряда регионов накоплен большой объем коммерческой задолженности.

Кто не успел, тот опоздал

О необходимости запуска с 1 января 2018 года реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам ранее говорил президент России Владимир Путин. Программа рассчитана как минимум на 7 лет. А участвующие в ней субъекты РФ получат возможность в 2018-2019 годах выплачивать по 5% от суммы основного долга в год, в 2020 году — 10%, в 2021-2024 годах — равными долями по 20% ежегодно.

На прошедшем в пятницу всероссийском селекторном совещании вице-премьер РФ Дмитрий Козак напомнил главам регионов, что до 5 декабря они должны сообщить о своей готовности войти в программу реструктуризации, что, в свою очередь, означает выполнение регионами ряда условий. По словам вице-премьера, регионы, не вошедшие в программу реструктуризации, ждут политические и кадровые последствия.

На том же совещании Козак по селекторной связи вызвал главу Мордовии Владимира Волкова и потребовал объяснить, почему регион наращивает долги без согласования с Минфином. Для рассмотрения сложившейся ситуации вице-премьер вызвал главу Мордовии к себе на этой неделе. Резюмируя итоги совещания, Козак попросил всех присутствующих на селекторе глав регионов не оказаться до конца года в аналогичной ситуации. По его словам, это касается обязательств не только перед Минфином, но и перед гражданами.

Цель — оздоровление региональных финансов

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Опрошенные РИА Новости политологи не исключили возможность новых отставок в связи с критической ситуацией в ряде регионов, где накоплен большой объем государственного долга. Вместе с тем, они отмечают, что отставки действующих глав не решат проблему закредитованности региональных бюджетов, и центр до выборов будет прибегать к крайним мерам только в крайних случаях.

"Я думаю, это (ситуация с главой Мордовии на совещании у Козака — ред.) пока все-таки превентивные меры, потому что главной задачей являются не отставки, а оздоровление финансов. Регионы накопили очень большие долги, в совокупности они равны дефициту бюджета. Задолженность постоянно растет, причем не только по бюджетным, но и по коммерческим кредитам. Сейчас задача – решить именно этот вопрос, поэтому и устраиваются, грубо говоря, показательные порки", — считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

При этом он отметил, что Мордовия была выбрана неслучайно, так как ситуация там действительно тяжелая, как и, например, в Хакасии, накопившей большой объем коммерческих кредитов.

"Пока стоит задача оздоровления. Нужно другие регионы подтолкнуть войти в программу реструктуризации, то есть заняться в конце концов оздоровлением своих финансов: экономией, прекращением накапливания коммерческой задолженности. Постепенно нужно разбираться и с бюджетными долгами. Что хорошего, если регионы дойдут до дефолта?" — считает политолог.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Крайние меры — для крайних случаев

По словам Миронова, не стоит связывать сложившуюся ситуацию с предстоящими выборами. Предвыборная повестка действительно делает риторику более жесткой и, может быть, более публичной, но сама проблема глубже. При этом Миронов в качестве крайней меры не исключил новые отставки в губернаторском корпусе.

"Но это все-таки крайняя мера. До выборов остается недолго. Назначать врио сейчас — это дестабилизировать ситуацию. Новый губернатор начнет работать нормально в январе, бюджет он не принимал, и ему в конечном счете придется делать то же самое, что делал бы действующий губернатор. Поэтому отставки сейчас уже нежелательны с точки зрения политической стабильности. В то же время я думаю, они не исключаются, если иначе будет уже никак", — считает Миронов.

Глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов также считает, что до президентских выборов новые отставки в губернаторском корпусе возможны лишь в экстренных случаях.

"Сейчас ситуация требует более системных ответственных решений. И в данном случае публичные порки регионов не слишком уместны, потому что регионы были заложниками разных ситуаций, в том числе необходимости выполнения "майский указов", что не всегда было посильно для региональных бюджетов. Поэтому я бы до президентских выборов кроме каких-то экстренных ситуаций новых отставок е ожидал бы", — сказал Виноградов.

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на V Общероссийском гражданском форуме. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Он также отметил, что не стал бы связывать долговые проблемы регионов с кадровыми решениями, так как обычно не было прямой связи между отвечающими за экономическую ситуацию и теми, кто занимается кадровыми перестановками.

По мнению политолога, доктора политических наук, президента фонда "Центр политических технологий" Игоря Бунина, отставки региональных глав все же возможны.

"Да, это возможно — использование финансов в качестве регулятора кадровой политики", — сказал Бунин.

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на V Общероссийском гражданском форуме. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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При этом он отметил, что новые главы регионов, скорее всего, в ближайшее время не лишатся своих постов, так как от "новеньких" вряд ли будут требовать решения сразу всех проблем.

С этим согласен и Миронов. По его мнению, "новеньких" губернаторов сразу менять или сразу сильно пороть не совсем верно.

"Долги копились до них, и немедленно включиться в ситуацию, наверное, было бы сложно. Я думаю, для них сейчас будут некоторые преференции, но это ненадолго", — считает Миронов.

В целом, по его словам, навести порядок в государственных финансах сейчас становится насущной необходимостью, а это означает наличие жестких правил игры и соблюдение всеми этих правил игры.

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