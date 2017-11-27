Явлинский не исключил, что пройдет во второй тур президентских выборов

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что он идет на выборы президента в драматический для России момент, и не исключил своего участия во втором туре выборов.

"Наступает драматический момент, который я не могу пропустить, чтобы сделать все возможное… Я рассчитываю, что мне удастся сделать так, что максимально большое число людей, миллионы людей услышали, что нужно многое серьезно, коренным образом изменить в российской политике, в системе, потому что (иначе — ред.) перспективного будущего у России нет. В этом драматизм момента. Потом будет поздно. Поезд возможности еще раз уйдет. Я участвовал в президентских выборах, когда считал, что это критически важный момент для будущего России", — сказал Явлинский в интервью в программе "Познер".

По его словам, смысл победы на президентских выборах — это не только персональная смена власти, а изменение политики, системы, налаживание отношений с Украиной, вывод войск из Сирии и отмена санкций, фундаментальные изменения в экономической системе страны.

"Не исключен второй тур", — сказал политик, говоря о том, какого результата он планирует добиться на выборах.

На президентских выборах 2000 года Явлинский занял третье место, набрав чуть меньше 6% голосов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.