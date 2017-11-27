"Пришло время": Кадыров заявил о желании покинуть пост главы Чечни

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Рамзан Кадыров заявил, что хотел бы оставить пост главы Чечни, так как считает, что для этого "пришло время". Об этом он рассказал в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

По словам Кадырова, уход в отставку — его мечта, потому что управлять регионом и нести ответственность за народ и республику перед руководством государства очень сложно.

Глава Чечни добавил, что не устал и готов продолжать служить России, однако считает, что сейчас республике нужен другой тип руководителя. "Я считаю, что пришло время. Когда-то нужны были такие, как я — чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России. В первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике", — сказал глава региона.

Говоря о возможном преемнике лидер Чечни заявил, что решение по этому вопросу — прерогатива руководства государства и народа.

"Если меня спросят, кого вы хотите — есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне. А так это — как решат. Мы полагаем, а там располагают", — сказал он.

"Кавказ — это хребет России"

Кадыров также отметил, что Чечня вносит весомый вклад в обеспечение безопасности России.

"Кавказ — это хребет России, это безопасность в первую очередь. Поэтому на Кавказе больше воинов, чем, я сказал, в других округах. И всегда для России, для царской России… — всегда мы давали воинов. И воины всегда отстаивали и достойно выполняли приказы. Президентов, царей. И на сегодняшний день то же самое", — сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что республика обеспечивает себя сама по большинству направлений, и ему обидно, когда говорят "хватит кормить Кавказ".

"Под санкциями приятно"

Кроме того, Кадыров признался, что ему приятно находиться под санкциями, так как он попал под них, служа России и своему народу. При этом он выразил мнение, что санкции помогают России, потому что мотивируют людей работать лучше.

"Приятно, находиться… Если я под санкциями — я же не за воровство или там за хищение бюджета, или за какие-то там тайны выдавал. Я за свое государство, народ попал под санкции… Это абсолютно мне не мешает", — сказал Кадыров.

Он рассказал, что до введения санкций не посещал Америку и Европу и не собирается этого делать в случае их отмены. По словам главы Чечни, эти ограничения дают стимул служить государству и народу.