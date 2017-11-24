Козак вызвал главу Мордовии из-за критической ситуации с госдолгом региона

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак вызвал на следующей неделе главу Мордовии Владимира Волкова, чтобы заслушать его план по снижению уровня госдолга.

На всероссийском селекторном совещании по вопросу выполнения требований бюджетной дисциплины в рамках исполнения бюджетов регионов в 2017 году Козак попросил главу Волкова объяснить, "как он собирается нарастить до 220% долги, как собирается дальше жить".

Волков по видеосвязи подтвердил, что ситуацию с исполнением бюджета региона "можно охарактеризовать как очень тяжелую", а размер госдолга "является очень высоким". В качестве одной из причин сложившейся ситуации с госдолгом Волков назвал подготовку к предстоящему Чемпионату мира.

"Вы объясните, каким образом, имея соглашение с министерством финансов о ненаращивании государственного долга, без согласования с Минфином наращиваете его на 8 миллиардов рублей?" — обратился Козак к Волкову.

Он отметил, что лишь 50% инвестиционных обязательств в составе инвестиционной программы, о которой говорил Волков, связаны с ЧМ.

"Остальное – физкультурно-оздоровительные комплексы и так далее. Мы приветствуем вашу поддержку физкультуры и спорта. Но надо жить по возможности. Как объясните, каким образом снизите государственный долг до 140% от собственных доходов и заключите соглашение о реструктуризации бюджетных кредитов? У нас других возможностей нет", — сказал Козак.

Волков в ответ попросил рассмотреть ситуацию, сложившуюся в регионе, сначала в Минфине, а затем у Козака.

"Можете сразу у меня… Боюсь, что вам будет неприятно. На следующей неделе у меня", — сказал вице-премьер.

Резюмируя итоги заседания, Козак отметил, что сегодня были приняты дополнительные решения, которые оказывают поддержку регионам.

"К сожалению, Владимиру Дмитриевичу (Волкову — ред.) мы уже не сможем помочь. Я прошу всех обратить на это внимание и не оказаться до конца года в такой ситуации. Не только по обязательствам перед федеральным бюджетом, перед Минфином, но и перед гражданами", — резюмировал вице-премьер.

Ранее на том же совещании Козак предупредил, что регионы, не вошедшие в программу реструктуризации бюджетных кредитов, ждут политические и кадровые последствия.