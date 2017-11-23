Жириновский пообещал сократить число депутатов в случае победы на выборах

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В предвыборной программе ЛДПР "100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!", представленной в преддверие президентских выборов, лидер партии Владимир Жириновский, который рассматривается в качестве возможного кандидата от ЛДПР, обещает избирателям сократить число депутатов Госдумы до 200 человек и упразднить Совет Федерации.

Ранее высшее руководство партии и депутаты выдвинули кандидатуру Жириновского для обсуждения в качестве президента РФ на предвыборном съезде партии, который запланирован на 20-е числа декабря. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

"Упразднить Совет Федерации. Сократить число депутатов Госдумы до 200 человек", — перечисляются в программе возможные шаги Жириновского в случае избрания его президентом. В настоящее время число депутатов Госдумы составляет более 400 человек.

Помимо данных пунктов, в программе упоминаются следующие потенциальные решения: отмена моратория на смертную казнь, конфискация автомобиля и высылка на 300 километров за "наглые выходки" на дороге и установление минимальной заработной платы на уровне 20 тысяч рублей.

В качестве первых законов, которые Жириновский может принять в случае своего избрания, упоминается закон о защите русского языка, а также инициатива о выдаче паспортов "всем русским".