В Крыму отметили сигналы Запада о готовности признать регион российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Сигналы в части неминуемого признания российского статуса Крыма все отчетливее исходят из западных стран, заявил депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик.

Севастопольский раввин был официально представлен на Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке как "Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия". По словам Вольфа, если такая авторитетная организация признала Крым и Севастополь российскими, "то и за остальными влиятельными структурами в скором будущем дело не станет". Как он отметил, ни у кого из американских чиновников не вызвало удивления, что на его пропуске написано "Sevastopol, Russia".

"Я не сомневался в том, что в этом мраке оголтелой, антироссийской пропаганды будут вспыхивать маяки объективного мнения, и один из этих ярких сигналов пошел в Нью-Йорке на Всемирном еврейском конгрессе. Когда политики не желают видеть очевидное, лидеры национальных и религиозных общин, независимо от конфессий, фактически заставляют их не отворачиваться, а принимать жизненные реалии: Крым и Севастополь – это Россия", — сказал РИА Новости Белик.

По его словам, ситуация с севастопольским раввином четко объясняет всему мировому сообществу, что Крым – это российский регион.

"Об этом уже открыто говорят за океаном, сколько бы себя не били кулаком в грудь западные деятели. Уверен, что каждый из участников конгресса унесет с собой на родину маленькую частичку справедливости, которая должна восторжествовать в ближайшем будущем в отношении Крыма", — сказал депутат.

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