В Крыму отметили сигналы Запада о готовности признать регион российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Сигналы в части неминуемого признания российского статуса Крыма все отчетливее исходят из западных стран, заявил депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик.
"Я не сомневался в том, что в этом мраке оголтелой, антироссийской пропаганды будут вспыхивать маяки объективного мнения, и один из этих ярких сигналов пошел в Нью-Йорке на Всемирном еврейском конгрессе. Когда политики не желают видеть очевидное, лидеры национальных и религиозных общин, независимо от конфессий, фактически заставляют их не отворачиваться, а принимать жизненные реалии: Крым и Севастополь – это Россия", — сказал РИА Новости Белик.
"Об этом уже открыто говорят за океаном, сколько бы себя не били кулаком в грудь западные деятели. Уверен, что каждый из участников конгресса унесет с собой на родину маленькую частичку справедливости, которая должна восторжествовать в ближайшем будущем в отношении Крыма", — сказал депутат.
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