В США раввин из Севастополя получил документ, где город назван российским

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Севастопольский раввин был официально представлен на Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке как "Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия", сообщил РИА Новости в четверг Вольф.

Всемирный еврейский конгресс, самый статусный форум в еврейском мире, проходил с 16 по 22 ноября в Нью-Йорке. В мероприятии участвовали более пяти тысяч руководителей еврейских общин со всего мира.

"В работе конгресса часто принимают участие политики со всего мира и американские конгрессмены. И когда на таком конгрессе я представлен как раввин российского Севастополя — это очень знаково. Самая авторитетная организация еврейского мира признает наш город российским, я горжусь тем, что мое мнение на конгрессе услышали", — отметил Вольф.

Он выразил уверенность, что, если такая авторитетная организация признала Крым и Севастополь российскими, "то и за остальными влиятельными структурами в скором будущем дело не станет".

Он сообщил, что получил соответствующий документ и в списке участников числился как российский представитель.

Как отметил Вольф, Всемирный еврейский конгресс — это самое статусное мероприятие еврейского мира. "Только безопасность обеспечивали более сотни полицейских, и сложно сказать, сколько было задействовано агентов американских спецслужб. Каждому участнику выдавался пропуск со штрих-кодом, который при предъявлении сразу же заносился в базу данных, за пять километров до места проведения все подходы были перекрыты", — сказал раввин.

Он подчеркнул, что ни у кого из американских чиновников не вызвало удивления, что на его пропуске написано "Sevastopol, Russia".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>