ЛДПР выдвинула Жириновского на выборы президента России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Диденко заявил, что ЛДПР выдвигает на пост президента РФ лидера фракции и партии Владимира Жириновского.

"Сегодня мы с гордостью можем заявить, что ЛДПР выдвигает на пост президента РФ самого опытного кандидата Владимира Жириновского", — заявил Диденко, выступая на заседании фракции.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев подтвердил РИА Новости, что данное решение не отменяет предвыборного съезда партии ЛДПР в декабре, так как "решение съезда партии (по данному вопросу) обязательно".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.