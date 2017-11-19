В Крыму отвергли предложение Явлинского о повторном референдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Проводить повторный референдум по статусу Крыма бессмысленно, крымчанам не нужно никому ничего доказывать, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Ранее один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что как будущий кандидат в президенты России выступает за организацию международной конференции и нового референдума по вопросу принадлежности Крыма, чтобы крымчане "проголосовали в условиях нормального референдума, который признают во всем мире".

"Новый референдум не нужен и бессмыслен. Тем более, что мы получим тот же результат. Сегодня надо отстаивать выбор крымчан, а не кому-то что-то доказывать. Референдум, прошедший в марте, более чем доказал волю и стремление крымчан жить в России", — сказал Ильясов.

Вице-спикер подчеркнул, что предложения Явлинского выглядит как "словоблудие и игра на чувствах людей" и добавил, что странно слышать подобные идеи от российского политика, который не вникает в происходящие на полуострове процессы и не стремится посетить Крым.

"Прежде чем такое говорить, надо сначала самому приехать и посмотреть, как Крым развивается и как решаются все проблемы. Мы неоднократно говорили, что крымский референдум прошел в соответствии с нормами международного законодательства", — подчеркнул Ильясов.

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