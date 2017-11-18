Явлинский выступил за международную конференцию и новый референдум по Крыму

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что, как будущий кандидат в президенты России, выступает за организацию международной конференции и нового референдума по вопросу принадлежности Крыма.

"С Крымом все довольно плохо, потому что никто в мире не признает, то, что было сделано в 2014 году. Нужно провести международную конференцию по Крыму и выработать дорожную карту решения этой проблемы… Мы являемся страной с непризнанными границами, а я не хотел бы жить в стране с непризнанными границами. Надо попросить в этом случае, с моей точки зрения, чтобы они проголосовали в условиях нормального референдума, который признают во всем мире", — сказал Явлинский в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Кроме того, Явлинский заявил, что России "политику надо менять". "Такая экономическая политика ведет к бедности, страна находится в изоляции. Надо прекратить участвовать в гражданской войне в Сирии, это бессмысленное болото, из которого потом Россия будет десятилетиями вылезать. Такая политика не устраивает. Должен быть мир с Украиной, надо прекращать войну, нужно прекращать пропаганду ненависти", — отметил Явлинский.

"Я за то, чтобы Россия перестала быть объектом санкций со стороны всех стран на свете. Сколько это может продолжаться? Это может иметь очень серьезные отдаленные последствия", — добавил он.

Кроме того, на предстоящих выборах президента он не считает соперницей Ксению Собчак, а его единственный конкурент – Владимир Путин. "Буду бороться против Владимира Путина, больше у меня конкурентов нет", — отметил Явлинский.

"Моя главная цель – чтобы изменилась политика в России, проценты в этом случае не играют роли, по процентам судить о выборах нельзя, а вот если начнет меняться политика, будут внесены коррективы — мы уйдем от санкций, от краха внешней политики, произойдет нормализация отношений с ближайшими соседями и с миром — вот это и будет главный результат", — сказал Явлинский.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.