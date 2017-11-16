Явлинский о своей президентской кампании: победа не приоритет

ТОМСК, 16 ноя — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, заявивший о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента в 2018 году, считает главной целью своей кампании смену политики в России; о победе на выборах как главной цели он пока не говорит.

"Для меня приоритет – смена политики. Я сегодня, в ноябре 2017 года, формулирую для вас реальные цели. Сегодня, в ноябре 2017 года, за четыре месяца, реальной целью нужно ставить изменение политики — добиться, чтобы за это проголосовали миллионы людей. В декабре будут следующие цели, сбор подписей, регистрация и начнется президентская кампания. Тогда и поговорим о процентах голосов", — сказал Явлинский журналистам в Томске, отвечая на вопрос о планах по процентам голосов на выборах главы государства.

В то же время он отметил, что, безусловно, поддержка его программы должна выразиться в голосах на президентских выборах.

"Для того, чтобы поменять политику, нужны десятки миллионов голосов. Это уже другой вопрос – можно победить на президентских выборах или нельзя, но если мы хотим что-то изменить, то за этими изменениями должны стоять десятки миллионов. Если будет видно, что 10 или 5 миллионов выступают за изменения по конкретным направлениям, эти изменения произойдут, даже если структура власти в целом сохранится", — сказал он.

Явлинский добавил, что на сегодняшний день считает для себя главной задачей быть услышанным. "Даже если вдруг на выборах победит какой-то другой кандидат, судьба моих предложений будет зависеть от того, какое количество людей за меня проголосовало. И избранный кандидат будет вынужден прислушаться к этим людям. Нужно выразить свое отношение таким образом, чтобы добиться изменений в политике", — сказал он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Также свои кандидатуры намерены выдвинуть журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов.