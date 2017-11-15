Путин и Абэ посетят церемонию открытия "перекрестного года" России и Японии

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Токио рассчитывает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин 26 мая 2018 года примут участие в церемонии открытия "перекрестного года" России в Японии и Японии в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Японии Тоёхиса Кодзуки.

Он напомнил, что 2018 год — является "Годом Японии в России" и "Годом России в Японии".

"В рамках этих "перекрёстных годов" мы проведём крупномасштабные мероприятия в области сценического искусства, различных выставок. В частности, на 26 мая будущего года намечена церемония открытия с участием лидеров Японии и России, в ходе которой мы рассчитываем познакомить россиян с главными культурными достижениями", — сказал Кодзуки.

По его словам, Токио намерен расширять практику обменов в сфере телевидения и способствовать популяризации японского языка в РФ. Кроме того, как указал дипломат, в Токио считают важной реализацию и других проектов, нацеленных на углубление знаний россиян о Японии. "Надеюсь, что все эти проекты послужат существенному расширению гуманитарных обменов между Японией и Россией – до таких масштабов, которых не было ранее", — отметил посол.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что премьер-министр Японии согласился принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. ПМЭФ-2018 состоится 24-26 мая.