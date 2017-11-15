Тоехиса Кодзуки: Абэ встречается с Путиным чаще, чем с главами других стран

В четверг в Санкт-Петербурге открывается шестой Международный культурный форум, на котором Япония будет страной-гостем. О программе японской делегации на форуме, о российско-японских культурных связях, о возможности прорывов в отношениях Москвы и Токио, а также о предстоящих визитах в Россию премьер-министра Синдзо Абэ и главы МИД Таро Коно в интервью корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты рассказал посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

- Как вы оцениваете уровень отношений между Японией и Россией на данный момент? Можно ли говорить о том, что они значительно продвинулись за последние годы?

— В настоящее время японо-российские отношения очень активно развиваются на фоне хороших личных отношений между премьер-министром Абэ и президентом Путиным. Недавно на полях саммита АТЭС во Вьетнаме руководители двух стран провели уже свою двадцатую встречу. Можно сказать, что наш премьер-министр встречается с президентом России чаще, чем со всеми остальными главами государств. Оба руководителя уже договорились развивать отношения во всех сферах, включая экономику, безопасность, культуру, а также решить проблему заключения мирного договора между двумя странами.

Для реализации имеющихся договоренностей постоянно предпринимаются конкретные действия. В сфере экономики уже были достигнуты видимые результаты в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов, предложенного господином Абэ. Например, за очень короткий промежуток времени, с декабря прошлого года, частными компаниями двух стран подписано уже сто документов, множество конкретных проектов уже реализуется. Кроме того, хотел бы напомнить, что летом-осенью этого года был начат совместный проект в сфере градостроительства. Японские организации и корпорации вместе с администрацией Москвы провели практический эксперимент по внедрению передовой системы "умных" светофоров, благодаря которой уже удалось добиться значительных результатов: максимальное сокращение пробок в часы пик в этих местах составило 40 процентов. Я убежден, что это не только способствует активизации экономики, но и непосредственно улучшает повседневную жизнь обычных людей. Мы намерены осуществить как можно больше таких проектов, продолжая конкретизировать план сотрудничества из восьми пунктов.

Благодаря реализации плана сотрудничества в экономических отношениях между нашими странами уже происходят положительные изменения. По статистике Японии на фоне расширения масштабов сделок в сфере сжиженного природного газа и комплектующих для автомобилей сумма товарооборота между Японией и Россией в январе-августе текущего года увеличилась на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продвигаются и крупные проекты: в сентябре этого года было завершено строительство и уже запущено производство на крупнейшем в России заводе по выпуску аммиака. Подрядчиками по этому проекту выступил ряд предприятий, включая японские компании Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz.

В сфере почтовых услуг компания "Тошиба" поставила новейшие сортировочные машины и другое оборудование для международного логистического центра "Почты России" в Москве на общую сумму 5,61 миллиарда иен. Компания "Тошиба" планирует участвовать в конкурсах в отношении других международных логистических центров, расположенных в Новосибирске, Казани и других городах. Помимо этого, компании "Почта Японии" и "Почта России" в центральных почтовых отделениях Воронежа и Москвы осуществляют пробные продажи японских товаров в целях рассмотрения возможностей электронной коммерции между Японией и Россией.

На Дальнем Востоке продвигается реализация проекта тепличного растениеводства. Этот проект включает в себя строительство с применением японских технологий теплиц, в которых возможно круглогодичное выращивание недорогих и безопасных для здоровья овощей. Японские компании, включая JGC Evergreen в городе Хабаровске и "Хоккайдо Корпорейшн" в Республике Саха, выращивают огурцы и помидоры в теплицах и поставляют свежие овощи в Дальневосточный регион. В дальнейшем планируется увеличение площади теплиц.

Кроме того, в ходе визита президента Путина в Японию в декабре прошлого года лидеры двух стран договорились начать переговоры по вопросу совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах. Сейчас очень активно ведется работа, направленная на конкретизацию этой деятельности. С учетом результатов первого визита японской делегации на острова, в ходе сентябрьской встречи на высшем уровне были определены пять приоритетных направлений — это совместное выращивание и разведение морепродуктов, выращивание овощей в теплицах, туризм, внедрение ветроэнергетики и утилизация отходов. В конце прошлого месяца с целью дальнейшей конкретизации проектов японская делегация посетила острова во второй раз. Мы считаем, что через совместную проработку будущего образа четырех островов и поиск взаимоприемлемого решения в этом контексте Япония и Россия смогут достичь общей цели — заключение мирного договора.Что касается сферы гуманитарных обменов, прежде всего хотел бы напомнить, что следующий 2018 год — Год Японии в России и Год России в Японии. В рамках этих перекрестных годов мы проведем крупномасштабные мероприятия в области сценического искусства, различные выставки. В частности, на 26 мая будущего года намечена церемония открытия с участием лидеров Японии и России, в ходе которой мы рассчитываем познакомить россиян с главными культурными достижениями. Кроме того, мы намерены расширять практику обменов в сфере телевидения, способствовать популяризации японского языка и осуществлению других проектов, нацеленных на углубление знаний россиян о Японии. Надеюсь, что все эти проекты послужат существенному расширению гуманитарных обменов между Японией и Россией до таких масштабов, которых не было ранее.

Для максимальной реализации потенциала двух стран важно активизировать обмены в очень широком круге сфер, включая политику. Для этого мы намерены проводить семинары и симпозиумы на тему японо-российских отношений, а также осуществлять обмен делегациями представителей парламентов двух стран.

- Япония принимает участие в VI Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Кто прибыл в составе японской делегации? Насколько значимым является это мероприятие для японской стороны?

— Япония будет участвовать в форуме в статусе страны-гостя. Как вы знаете, по инициативе президента Владимира Путина Россия запустила проект "Русские сезоны" для ознакомления зарубежных стран с российской культурой. Для нас большая честь, что в этом году Япония была выбрана в качестве первой страны, где реализуется данный проект. На церемонии открытия, которая состоялась в июне в Токио, присутствовал и премьер-министр Синдзо Абэ. В этой связи Японии предложили стать страной-гостем данного форума, и мы с радостью приняли это предложение.

В этот раз в качестве главы делегации страны-гостя Санкт-Петербург посетит руководитель Агентства культуры Японии Рёхэй Мията, который примет участие в официальных мероприятиях форума, включая церемонию открытия и пленарное заседание. Я тоже буду участвовать вместе с господином Мията в ряде мероприятий.

Я считаю, что тот факт, что Россия предложила Японии стать гостем форума, а Япония приняла это предложение, направит свою делегацию и проведет ряд мероприятий, посвященных японской культуре, имеет глубочайшее значение для дальнейшего развития культурных и гуманитарных связей между Японией и Россией, а следовательно, и для углубления взаимопонимания и взаимного доверия между народами наших двух стран.

- Расскажите о наиболее ярких моментах японской программы на форуме.

— В рамках форума в Санкт-Петербурге состоится ряд культурных мероприятий, связанных с Японией: концерт группы исполнителей на сямисэне и японских барабанах De-moto, который пройдет в Государственной академической капелле под эгидой японского правительства. Кроме того, будут проведены концерт японского барабанщика Эйтэцу Хаяси, совместный концерт скрипачки Акико Суванаи и пианиста Бориса Березовского, спектакль театрального постановщика Тадаси Судзуки и другие.

Кроме того, в период проведения форума японские культурные проекты будут интенсивно проводиться и в Москве — в рамках фестиваля "Японская осень". 16 ноября стартуют гастроли ансамбля современной музыки Hikashu, на тот же день запланировано ток-шоу Такаси Мураками, известного современного художника, чья персональная выставка сейчас проходит в Музее современного искусства "Гараж". С 21 ноября в кинотеатре "Формула Кино Горизонт" пройдет 51-й Фестиваль японского кино.

Когда мы говорим "японская культура", необходимо понимать, что ее содержание варьируется от традиционных форм до современного искусства и вместе все эти элементы составляют образ современной Японии. Мне известно, что основная цель данного форума заключается в том, чтобы формировать ключевые векторы развития культуры как активной силы, привносящей конструктивное начало в жизнь. Посольство Японии намерено продолжить планирование и реализацию разнообразных японских культурных проектов в сотрудничестве с японскими и российскими заинтересованными лицами, чтобы после форума популярность японской культуры в России стала еще шире. Мы надеемся, что гости наших мероприятий смогут прикоснуться к многогранной и привлекательной японской культуре, узнав что-то новое, обогатив тем самым свою жизнь.

- Следующим крупным мероприятием в Санкт-Петербурге, в котором ожидается участие японских представителей, является Петербургский международный экономический форум. Согласие на участие в нем дал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Каких результатов от участия в форуме ожидает японская сторона?

— В ходе японо-российской встречи на высшем уровне во Владивостоке в сентябре этого года наши лидеры договорились, что Япония примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в следующем году в качестве страны-гостя и что в дальнейшем будет согласован вопрос участия премьер-министра Абэ в этом мероприятии. Я тоже уже два раза принимал участие в ПМЭФ. Данный форум является важнейшим российским экономическим мероприятием, и мы считаем, что участие премьер-министра Абэ в форуме в 2018 году, который станет перекрестным годом для Японии и России, придаст импульс дальнейшему развитию отношений между нашими странами в широком круге областей.

Кроме того, если в ПМЭФ примет участие много высокопоставленных представителей экономических кругов Японии, то можно будет ожидать существенных результатов в сфере бизнеса. Японское правительство также намерено оказывать мощную поддержку развитию сотрудничества между частными предприятиями Японии и России. В ходе форума мы рассматриваем возможность проведения информационной кампании о привлекательности японских компаний и рынков, что будет способствовать продвижению японских компаний в России и российских компаний в Японии.

- Ранее сообщалось, что в конце ноября ожидается визит главы МИД Японии Таро Коно в Россию. Какова программа министра и какие вопросы планирует обсудить господин Коно?

— Планируется провести встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также тринадцатое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам при участии первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова. На встрече министров иностранных дел будет обсуждаться широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения и международную повестку, в том числе проблему Северной Кореи с учетом итогов недавней встречи на высшем уровне. Межправительственная комиссия является всеобъемлющей структурой для обсуждения различных вопросов двусторонних экономических отношений на высоком уровне. В рамках нынешнего заседания будет обсуждаться широкий круг вопросов с учетом возможного визита премьер-министра Японии в Россию в мае следующего года.

Для господина Коно это будет первый визит в Москву в качестве министра иностранных дел, поэтому мы хотели бы тщательно к нему подготовиться, чтобы нынешний визит способствовал дальнейшему развитию наших двусторонних отношений.