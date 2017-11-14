Совфед предложит ограничить доступ иностранцев к избирательным участкам

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложит законодательно запретить доступ к избирательным участкам для лиц, не имеющих российского гражданства, кроме аккредитованных журналистов и официальных международных наблюдателей, сказал председатель временной комиссии, зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов на пресс-конференции во вторник.
"Вот это все вместе надо исключить, чтобы никто на пушечный выстрел не подходил к нашим избирательным участкам и избирательной системе, за исключением аккредитованных журналистов и официальных международных наблюдателей", — добавил он.