Совфед предложит ограничить доступ иностранцев к избирательным участкам

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложит законодательно запретить доступ к избирательным участкам для лиц, не имеющих российского гражданства, кроме аккредитованных журналистов и официальных международных наблюдателей, сказал председатель временной комиссии, зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов на пресс-конференции во вторник.

"У нас есть предложение, оно еще не стало законопроектом, я думаю, что это дело ближайших недель. Мы говорим о том, чтобы запретить лицам, не имеющим гражданства РФ, каким бы то ни было образом, не только политтехнологи, это и адвокаты. Это люди, которые программы настраивают. У нас есть примеры, когда неизвестно откуда люди получали программы, а потом на основании этой программы в Москве избиратель вводит свою фамилию, и ему прямо сказано, куда идти и за кого голосовать. Это, мягко говоря, не соответствует российскому выборному законодательству", — сказал Климов.

"Вот это все вместе надо исключить, чтобы никто на пушечный выстрел не подходил к нашим избирательным участкам и избирательной системе, за исключением аккредитованных журналистов и официальных международных наблюдателей", — добавил он.