В Госдуме предположили, когда президент обратится к Федеральному собранию

© РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Песков прокомментировал возможный перенос послания Путина на 2018 год Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников полагает, что послание президента Федеральному собранию будет в марте после выборов главы государства, однако он отмечает, что его дата пока не определена.

"Я могу свою гипотезу высказать. Мне кажется, есть логика в том, что послания не будет (в этом году), оно будет в марте месяце", — сказал Мельников журналистам.