Песков назвал темы переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 13 ноя — РИА Новости. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган "провели ревизию двусторонних отношений", а затем в расширенном составе говорили о Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президенты беседовали один на один на протяжении двух — двух с половиной часов. После этого состоялись переговоры в расширенном составе, в которых уже участвовали делегации.

Президенты обсудили оперативные вопросы, связанные с проектом АЭС "Аккую", поставками сельскохозяйственной продукции и торгово-экономическим сотрудничеством в целом.

"После этого продолжили переговоры по вопросам безопасности и Сирии в составе делегаций более узкого и профессионального состава, с участием министра обороны нашей страны, начальника генштаба с турецкой стороны, спецпредставителя Лаврентьева, министра иностранных дел. Это уже были переговоры предметные по Сирии", — сообщил Песков.

Переговоры, по его словам, были сложные, их детали не подлежат раскрытию. Так Песков ответил на вопрос о недавнем заявлении президента Турции, призвавшего вывести войска США и России из Сирии.

Путин по итогам переговоров подчеркнул, что диалог был продуктивным. Он отметил, что встречи с турецким коллегой проходят оперативно, без бюрократии и "лишних квазидипломатических процедур".

Президент сообщил о решении возобновить ввоз целого ряда продуктов из Турции. По его словам, уровень сотрудничества двух стран практически восстановлен, объем двусторонней торговли увеличился на 36%.

Путин подтвердил, что Росатом в ближайшее время приступит к реализации проекта АЭС "Аккую", первый реактор планируется запустить в 2023 году. В свою очередь, Эрдоган пригласил российского президента на официальную церемонию первой заливки бетона на строящейся АЭС.

Работа России, Турции и Ирана как стран-гарантов астанинского процесса продолжает приносить результат, но надо наращивать усилия по долгосрочной стабилизации ситуации, заявил Путин. Эрдоган подчеркнул, что установление зон деэскалации внесло вклад в урегулирование сирийского кризиса. Он добавил, что сейчас появились основания для политического урегулирования в регионе.

Также стороны обсудили сотрудничество в оборонной промышленности и визовые вопросы.