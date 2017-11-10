Совфед готов быстро рассмотреть закон об ответе на притеснение СМИ в США

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Совет Федерации не будет затягивать с рассмотрением закона о зеркальных мерах по отношению к США в связи с дискриминацией американскими властями российских СМИ, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее он сообщил, что поправки могут быть в ближайшее время внесены в Госдуму, их разрабатывают депутаты с учетом рекомендаций комиссии Совфеда.

"Мы полагаем, что чем быстрее документ поступит в Совфед из Госдумы, тем лучше", — сказал парламентарий.

"Теоретически, это возможно и на заседании Совфеда 22 ноября. Однако, все будет зависеть от Госдумы, от сроков прохождения документа в нижней палате парламента", — пояснил он.

"Мы задерживать рассмотрение закона не будем", — заверил Климов.

Ранее комиссия Совета Федерации подготовила предварительный доклад о необходимости противодействия внешнему вмешательству в дела РФ. Наряду с предложениями по защите государственного суверенитета и избирательного процесса, парламентарии рекомендовали законодателям и ведомствам разработать ответные меры зеркального характера на дискриминацию американских властей в отношении российских СМИ. В частности речь шла об RT и "Спутник". Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября.