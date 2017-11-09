Путин и Назарбаев вспомнили, как в 2002 году организовывали первый форум

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в Челябинске вспомнили, как договорились в 2002 году организовать форум межрегионального сотрудничества двух стран.
При этом российский президент заметил, что у Челябинска действительно много контактов с Казахстаном.
Назарбаев поблагодарил Путина и рассказал о своих связях с уральским городом. "Челябинск очень связан с моей металлургической молодостью. Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. Магнитогорский металлургический комбинат — флагман металлургии не только Советского Союза, но и всего мира — в то время давал 20 миллионов тонн стали, и ни один завод в мире столько не производил. И мы учились, приобретали специальность здесь. Челябинский тракторный завод, трубный завод, многие предприятия — грандиозный центр такой", — сказал президент Казахстана.
В Челябинске пройдет пленарное заседание ХIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. С российской стороны в форуме принимают участие более 400 человек, в том числе руководство федеральных министерств и ведомств, представители 21 субъекта РФ, включая 15 глав регионов России, а также руководители крупных компаний. Прошлый форум состоялся в октябре 2016 года в Алма-Ате.