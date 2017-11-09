Путин предложил создать российско-казахские исследовательские центры

Владимир Путин во время двусторонней встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Челябинске. 9 ноября 2017

Владимир Путин во время двусторонней встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Челябинске. 9 ноября 2017

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создавать совместные российско-казахские исследовательские центры на базе региональных высших учебных заведений, о чем он заявил на 14-м форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в четверг.

"На базе региональных ВУЗов следует создавать совместные исследовательские центры, такие, например, как Международная научно-исследовательская лаборатория прикладной биотехнологии, в которой работают сотрудники и студенты Белгородского исследовательского университета и Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби", — сообщил президент.

Путин также привел в пример совместную разработку Уральского федерального университета и партнеров новой технологии по снижению энергоемкости производств. По словам президента, ее широкое введение позволит сберечь энергоресурсы.

Путин уточнил, что Россия и Казахстан условились расширять связи между региональными ВУЗами. Он добавил, что образование является важной сферой развития человеческого капитала.