Путин предложил создать российско-казахские исследовательские центры

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создавать совместные российско-казахские исследовательские центры на базе региональных высших учебных заведений, о чем он заявил на 14-м форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в четверг.
Путин также привел в пример совместную разработку Уральского федерального университета и партнеров новой технологии по снижению энергоемкости производств. По словам президента, ее широкое введение позволит сберечь энергоресурсы.
Путин уточнил, что Россия и Казахстан условились расширять связи между региональными ВУЗами. Он добавил, что образование является важной сферой развития человеческого капитала.