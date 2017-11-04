Илья Ремесло обвинил Навального в искажении данных о согласованных митингах

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал данные по числу разрешенных митингов Алексея Навального, свидетельствующие о том, что большинство заявленных акций в разных городах России были согласованы, однако не состоялись из-за неявки организаторов.

"Алексей Навальный продолжает "креативить". Теперь он решил судиться аж с самим Путиным — который, оказывается, не дает Навальному проводить его микро-митинги (потому что боится нескольких сотен человек в крупных городах, понятное дело)", — написал Ремесло в своем Facebook

Юрист отправил запросы в администрации городов, где должны были состояться митинги, и изучил данные из открытых источников, в результате он составил внушительный список регионов, в которых Навальному беспрепятственно согласовали митинги. Так, только 16 сентября оппозиции разрешили провести акции сразу в 12 городах.

"Наконец, все последние митинги Навального были согласованы, никто не препятствовал желающим в них участвовать.Зачем же тогда Навальный выдумывает чушь о запретах на его митинги?" — отметил Ремесло.

© Инфографика Акции сторонников Навального © Инфографика Акции сторонников Навального

Ранее Навальный заявил, что больше не может организовывать встречи со сторонниками из-за того, что регулярно получает отказы от администраций различных городов. По его словам, каждую неделю местным властям отправляют порядка 200 заявок, но организовать мероприятия не получается.

В результате он подал в суд на президента Владимира Путина, в котором оспорил "действия и бездействие должностных лиц". Иск был зарегистрирован в Тверском суде, процессуальное решение о его принятии пока не принято.

По данным источника РИА Новости, иск не имеет судебных перспектив, поскольку поднятый вопрос находится исключительно в компетенции местных органов власти.

"Речь тут идет о какой-то пиаровской игре, а это не входит в нашу компетенцию", — отметил собеседник агентства.

В МВД, в свою очередь, заявили, что публичные мероприятия, запланированные Алексеем Навальным, не состоялись в ряде городов из-за отсутствия на них самого Навального. В ведомстве отметили, что при проведении подобных мероприятий сотрудникам полиции и Росгвардии приходится принимать дополнительные меры безопасности (что приводит к дополнительной нагрузке на личный состав и расходам бюджета), а организаторы либо вообще не информируют власти об отказе от мероприятия, либо делают это в последний момент.

По мнению Ремесло, Навальный скорее всего, продолжит "низкопробные провокации". "Откажут в суде — будет все сваливать на "происки режима", мы это видели по его судам с Усмановым и прочими фигурантами фейковых "расследований". И конечно, продолжит проводить несанкционированные акции, это единственный способ привлечь внимание СМИ к угасающей популярности — так как легальные митинги собирают очень мало", — отметил он в комментарии РИА Новости.