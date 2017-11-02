В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Эрдогана

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана готовится, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Встреча возможна. Она готовится", — сказал РИА Новости Песков.

Ранее турецкая газета Sabah написала, что Эрдоган сообщил турецким журналистам на борту самолета после визита в Азербайджан о предстоящей "на следующей неделе или на неделе после нее" встрече с Путиным. По его словам, он намерен обсудить с президентом РФ нагорно-карабахское урегулирование.

В последнее время диалог Путина и Эрдогана носит регулярный характер. Так, 28 сентября они провели полуторачасовые переговоры в Анкаре, куда Путин приезжал с рабочим визитом, а 21 октябре обсудили двустороннее сотрудничество и сирийскую проблематику в ходе телефонного разговора.