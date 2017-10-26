Курс Китая на углубление отношений с РФ не изменится, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин выступает во время выбора нового состава политбюро на 19-м съезде Коммунистической партии Китая

Си Цзиньпин выступает во время выбора нового состава политбюро на 19-м съезде Коммунистической партии Китая

ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заверил его, что Китай и дальше будет углублять двусторонние отношения с РФ, несмотря ни на какие изменения на международной арене, сообщает Центральное телевидение Китая.

Разговор состоялся в четверг по инициативе российской стороны. Президент России поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая. В среду по итогам первого пленума ЦК КПК 19-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на должность генсека ЦК КПК, а также главы Центрального военного совета.

Китайский лидер выразил благодарность президенту России за поздравление.

"Россия — всесторонний стратегический партнер Китая по сотрудничеству. В независимости от изменений на международной арене, уверенность Китая в углублении двусторонних отношений с Россией не изменится", — сказал Си Цзиньпин.

Он также выразил готовность совместно с российской стороной и дальше развивать двусторонние отношения, достигнуть еще больших практических успехов на благо двух стран и двух народов.