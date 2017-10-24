В Генпрокуратуре заявили, что Навальный не сможет участвовать в выборах

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный не сможет участвовать в выборах в качестве кандидата на пост президента РФ из-за судимости, сообщил во вторник РИА Новости заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский.

Ранее объявившая о намерении баллотироваться в президенты Ксения Собчак заявила, что снимет свою кандидатуру, если Навального зарегистрируют в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.

"Нет, конечно. Судимость не снята, не погашена в установленном законом порядке", — сказал Малиновский, отвечая на вопрос, сможет ли Навальный баллотироваться в президенты с правовой точки зрения.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный сможет подумать об участии в выборах президента лишь после 2028 года. Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".