В Госдуме назвали заявление Собчак о Крыме угрозой нацбезопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Заявление телеведущей Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма является угрозой национальной безопасности России, заявил депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик.
"Заявление об украинской принадлежности российского региона – это фактически угроза национальной безопасности России. Для нее Крым – это Украина, ей глубоко наплевать на полуостров с двумя миллионами российских граждан и геополитическими интересами нашей страны, в том числе и в Черном море", — сказал РИА Новости Белик.
По его словам, складывается впечатление, что Собчак ментально держит прямую связь с официальным Киевом.