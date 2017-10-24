В Госдуме назвали заявление Собчак о Крыме угрозой нацбезопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Заявление телеведущей Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма является угрозой национальной безопасности России, заявил депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик.

Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента РФ в 2018 году и позиционирует себя как кандидата "против всех", заявила, что считает Крым с точки зрения международного права украинской территорией.

"Заявление об украинской принадлежности российского региона – это фактически угроза национальной безопасности России. Для нее Крым – это Украина, ей глубоко наплевать на полуостров с двумя миллионами российских граждан и геополитическими интересами нашей страны, в том числе и в Черном море", — сказал РИА Новости Белик.

По его словам, складывается впечатление, что Собчак ментально держит прямую связь с официальным Киевом.