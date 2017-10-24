Рынска шокирована решением мужа возглавить предвыборный штаб Собчак

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Журналистка Божена Рынска заявила, что шокирована решением ее гражданского мужа, политолога и сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко возглавить предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак.

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Ранее во вторник на пресс-конференции в Москве Собчак заявила, что ее предвыборный штаб возглавит Малашенко.

"Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребенка, я не хочу с ним расходиться, мы шесть лет вместе. Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за (оппозиционера Алексея) Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик", — написала Рынска в Facebook.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет. Рынска критично высказалась о планах Собчак баллотироваться в президенты.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.