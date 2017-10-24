Собчак рассказала, кто возглавит ее предвыборный штаб

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.

"Игорь Малашенко — начальник моего штаба, он один из руководителей кампании (Бориса) Ельцина 1996 года, если вы помните, и один из основателей НТВ", — сказала Собчак на пресс-конференции в Москве.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.