Путин отметил динамичное развитие политического диалога с Казахстаном

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, отметив динамичное развитие российско-казахстанского политического диалога, сообщается на сайте Кремля в воскресенье.

По словам Путина, за прошедшие четверть века, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, которые связывают народы России и Казахстана, страны смогли вывести двусторонние отношения на высокий уровень стратегического партнерства и союзничества.

"Динамично развивается российско-казахстанский политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и других областях. Координация усилий наших стран в рамках Евразийского экономического союза способствуют укреплению региональной стабильности и безопасности", — говорится в послании Путина.

Президент РФ выразил уверенность, что, действуя сообща, государства обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса отношений между Россией и Казахстаном, конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран. От души желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго", — говорится в послании президента России.