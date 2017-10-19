Карзай отметил хорошую работу Путина на посту президента России

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай отметил хорошую работу Владимира Путина на посту главы РФ.

В ходе итоговой сессии дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили о лидерских качествах, в том числе, главы США Дональда Трампа, и спросили какой бы он ему дал совет. Путин заявил, что Трамп не нуждается в советах, он талантлив и честно прошел через горнило выборов, и попросил на эту тему высказаться Карзая и председателя совета директоров компании Alibaba Group Джека Ма. "Одно дело возглавлять США, а другое — Афганистан, лавируя, подставляя себя практически чуть ли не ежедневно под пули. Там нужно мужество и лидерство", — отметил российский президент. "Ма создал империю колоссальную компьютерную. Мне было бы интересно услышать ответ", — добавил он.

Карзай назвал вопрос о лидерстве сложным, поскольку президент страны должен обладать еще и опытом. "Это сложный вопрос. Личные качества и опыт человека действуют сообща. Я полностью согласен с ответом господина Путина относительно Трампа — он избранный президент США, и американский народ — великий народ. Да, у нас есть различия, разногласия по вопросам безопасности в Афганистане, например. Но как бы то ни было, это страна, которая пользуется огромным уважением", — сказал он.

"Что качается руководящей роли, то у нас есть традиция в Афганистане — мы не хвалим людей, когда они являются президентами. То есть сейчас президент Путин является примером. Вы сейчас находитесь здесь, и я даже не знаю, что мне делать. Я хочу вам сказать, что вы действительно делаете хорошо свою работу, и несмотря ни на что. Я вам это готов сказать", — заявил Карзай.

Джек Ма отметил, что как бизнесмен и преподаватель, может сказать, что научился быть лидером в ходе работы.

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>