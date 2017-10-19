Путин в ответ на просьбу обдумать участие в выборах-2018 рассказал анекдот

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на просьбу подумать о решении по поводу участия или неучастия в президентских выборах в 2018 году, рассказал шутку про олигарха и его жену, отметив, то не думает, что по нему будут скучать.

В ходе пленарного заседания клуба "Валдай" один из участников дискуссии Федор Лукьянов отметил, что Путин играет важную роль, он — "полюс зла, который консолидирует, мобилизует". "В общем, не представляю себе, как же они без вас справятся. Поэтому мне кажется, что вам надо очень серьезно подумать, прежде чем вы примете решение. Миру вы нужны", — отметил он.

В ответ президент рассказал шутку "с бородой".

"Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Это старая шутка, с бородой… Он ей говорит: "Знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить "Ладу". — Ну, нормально. — Придется переехать из особняка на Рублевке, придется переехать в нашу квартиру в Москве. Но ты же меня будешь любить? Она говорит: "Я буду тебя очень любить. И очень скучать". Так что я не думаю, что по мне так будут долго скучать", — ответил Путин.

Выборы президента РФ состоятся весной 2018 года.

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