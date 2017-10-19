Путин рассказал о миссии следующего президента России

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", рассказал о задачах, которые стоят перед следующим главой государства, а также об опасностях двойных стандартов, об эгоизме Запада, который не принесет истинного величия, о возможности всеобщего ядерного разоружения и о том, чем ответит Москва на действия США по отношению к российским СМИ.

О будущем президенте

По мнению Путина, основная задача, которая стоит перед будущим главой государства, — сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной.

"Гибкой с точки зрения форм и методов управления. Гибкой с точки зрения экономики. Устремленной в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий. Оценки этих возможностей и их применения", — сказал Путин, добавив, что "мы должны укреплять обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается".

Один из участников сессии поинтересовался, может ли следующим президентом стать женщина.

"У нас все возможно", — ответил Путин на этот вопрос.

О двойных стандартах и угождении "старшему брату"

Двойные стандарты в сфере геополитики таят опасности для стабильного развития Европы, считает российский лидер.

По его словам, безоговорочная поддержка Вашингтоном отделения Косово спровоцировала подобные процессы в Европе и в мире. Он напомнил, что, когда Крым заявил о проведение референдума и дальнейшем присоединении к России по его итогам, остальным этом не понравилось.

"Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть правильные борцы в деле независимости и свободы и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои правда даже с помощью демократических механизмов. Подобные, как мы говорим все время, двойные стандарты — вот ярчайший пример двойных стандартов, — таят в себе серьезную опасность для стабильного развития Европы и других континентов, для продвижения интеграционных процессов во всем мире", — сказал Путин.

В пример он привел ситуацию с референдумом о независимости Каталонии. Напомнив о единодушном осуждении сторонников независимости Евросоюзом и другими государствами, президент отметил, что Европе "раньше надо было думать", когда только возникали противоречивые процессы.

"Знали ведь, правда? Правда. Однако, в свое время фактически приветствовали распад целого ряда государств в Европе, не скрывая радости по этому поводу. Зачем же надо было так бездумно, исходя из текущей политической конъюнктуры и желания угодить старшему брату из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово, провоцируя подобные процессы в других регионах Европы и в мире?" — заявил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что позиция России в отношении каталонского референдума заключается в том, что это внутреннее дело Испании, которое должно быть урегулировано в рамках испанского законодательства.

Об итогах 1917-го и наследии СССР

Президент обратился к урокам столетней давности — революции 1917 года и тому, какими неоднозначными были ее результаты.

Он отметил, что революция всегда является следствием дефицита ответственности как тех, кто хотел бы законсервировать отживший, требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами и разрушительным противостоянием.

По словам Путина, в современном мире растущее неравенство формирует у миллионов людей ощущение несправедливости и обделенности, что ведет к радикализации общества. Вспоминая революцию, Путин заметил, что, помимо революционного пути, всегда есть и эволюционный.

Он добавил, что общественная модель и идеология, которые на первом этапе после революции 1917 года пыталось реализовать новообразовавшееся государство, дали мощный стимул для преобразований по всему миру, вызвали серьезную переоценку моделей развития стран и породили соперничество и конкуренцию. Выводы из этого извлек прежде всего Запад, заключил Путин.

"Ответом на вызов со стороны СССР стали многие достижения Запада XX века: имею в виду повышение уровня жизни, формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие образования, гарантии прав человека, включая права меньшинств и женщин, преодоление расовой сегрегации, которая, я напомню, еще несколько десятилетий назад была постыдной практикой во многих странах, включая Соединенные Штаты", — считает президент.

Однако Запад, разделив геополитическое наследие СССР и объявив себя победителем в холодной войне, уверовал в собственную неоспоримую правоту, продолжил он.

"Стали открыто вмешиваться в дела суверенных государств, экспортировать демократию, так же как в свое время советское руководство пыталось экспортировать социалистическую революцию по всему миру. Мы столкнулись с переделом сфер влияния и расширением НАТО", заявил Путин.

Распутывать, а не рубить

Но в современном мире стратегический выигрыш невозможен за счет других, считает российский лидер.

"Безопасности в мире становится меньше, вместо продвижения прогресса, демократии свободу получают радикальные элементы, экстремистские группировки, которые отрицают саму цивилизацию, стремятся ввергнуть ее в архаику и в хаос, в варварство", — сказал он.

По словам президента, история последних лет наглядно все это продемонстрировала.

"Достаточно посмотреть, что получилось на Ближнем Востоке, который попытались переоформить, переформатировать под себя некоторые игроки, навязать чужую модель развития через управляемые извне перевороты, а то и просто напрямую силой оружия", — подчеркнул глава государства.

По его словам, вместо того чтобы сообща выправлять ситуацию, нанести реальный удар по терроризму, а не имитировать борьбу с ним, некоторые государства делают все, чтобы хаос в регионе стал перманентным.

"Кому-то кажется до сих пор, что можно управлять этим хаосом", — сказал Путин, отметив, что подобная политика, основанная на самоуверенности, эгоизме, претензии на собственную исключительность, ни уважения, ни истинного величия не принесет, а вот естественное справедливое отторжение и противодействие неизбежно вызовет.

Он отметил, что результатом такого соперничества станет дальнейший рост напряженности "вместо того, чтобы вместе попытаться сформировать устойчивый, стабильный миропорядок".

"Любые противоречия нужно разрешать цивилизованно. Россия всегда выступала именно за такой подход. Твердо убеждены: даже самые сложные узлы — будь то кризис в Сирии или в Ливии, на корейском полуострове или, скажем, на Украине, — надо распутывать, а не рубить", — сказал Путин.

О суверенитете и базовых ценностях

Надо с уважением относиться к суверенитету, так как на нем строится вся система международных отношений, заявил российский лидер.

По его мнению, будущее человечества может быть только общим, и ответственность за то, чтобы мир был бесконфликтным, лежит на международном сообществе.

При этом гармоничное будущее невозможно без социальной ответственности и справедливости, без уважения к достоинству человека, к традиционным этическим ценностям, продолжил президент.

"Иначе прекрасный новый мир вместо благоденствия и перспектив для каждого может обернуться тоталитаризмом, кастовым обществом, конфликтами и ростом противоречий", — сказал Путин.

Он отметил, что в таких условиях научно-технологический фактор стремительно приобретает решающее значение, и эти изменения носят необратимый характер.

"Сегодня это будет иметь прорывной характер и очень быстро будет решающим образом влиять на сферу политики и безопасности", — считает глава государства.

Модератор сессии Федор Лукьянов задал президенту вопрос о соотношении нового технологического уклада и "вечных базовых ценностей" — территории и демографии. Путин в ответ сослался на Тору.

"То, что вы сказали, это и остается вечными базовыми ценностями, — сказал Путин. — Не случайно в Торе написано, что отказываться от территории — большой грех".

О ядерном разоружении

Один из участников сессии отметил, что мир фактически возвращается в 50-е годы, которые закончились Карибским кризисом.

"Мы не возвращаемся в 50-е годы, нас пытаются возвратить в 50-е годы", — сказал Путин в ответ.

По словам президента, Россия приостановила свою работу в рамках некоторых мировых соглашений потому, что "американская сторона ничего не делает".

"Мы же не можем в одностороннем порядке все это делать. Мы взяли сейчас в одностороннем порядке и уничтожили все химическое оружие. А американские наши партнеры сказали, нет, мы пока не будем. Денег нету. У них денег нету — у них печатный станок, доллары печатают, а у них денег нету. А у нас есть", — заметил Путин.

При этом он выразил уверенность, что всеобщее ядерное разоружение возможно.

"Хочет ли Россия всеобщего ядерного разоружения или нет? Ответ тоже утвердительный: да, хочет и будет к этому стремиться", — добавил президент.

Он отметил, что современные высокотехнологичные ядерные государства развивают другие виды вооружений, "гораздо более точные и по своей разрушительной силе немного уступающие ядерным", и подчеркнул, что Москва следит за этим и будет готова к созданию новых систем вооружений.

О российских СМИ на Западе

В ходе сессии главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание президента на давление, которое компания испытывает за рубежом, особенно в США.

"То, что происходит вокруг наших СМИ, по мощностям несопоставимым, гораздо меньше мощности, чем американские или британские СМИ, — это просто даже не знаю, как назвать. Недоумение — это слишком мягко сказано. Все с ног на голову", — сказал Путин.

Он также коснулся обвинений в адрес RT по поводу якобы их вмешательства в американские выборы.

"Весь мир знает, как ведут себя, скажем, британские или американские СМИ в мире: они напрямую постоянно оказывают влияние на внутриполитические процессы почти во всех странах мира", — сказал президент.

Но, по его словам, есть только один демократический способ бороться со СМИ — "высказать свое мнение, но так ярко, образно и талантливо, чтобы люди поверили вашей точке зрения, встали на вашу позицию".

"Все остальное не демократично", — заявил Путин.

Что касается российской реакции на действия США в отношении российских средств массовой информации, то Москва будет действовать зеркально и достаточно быстро.

"Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ", — заключил президент.

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