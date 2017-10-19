Путин рассказал о задачах следующего президента России

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Надо делать Россию конкурентоспособной и гибкой с точки зрения форм и методов управления, развития экономики, необходимо также совершенствовать обороноспособность, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о задачах следующего президента РФ.
Он добавил также, что "мы должны укреплять обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается".
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