Путин рассказал о задачах следующего президента России

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Надо делать Россию конкурентоспособной и гибкой с точки зрения форм и методов управления, развития экономики, необходимо также совершенствовать обороноспособность, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о задачах следующего президента РФ.

"Я уже много раз на этот счет говорил… Мы должны сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной. Гибкой с точки зрения форм и методов управления. Гибкой с точки зрения экономики. Устремленной в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий. Оценки этих возможностей и их применения", — сказал Путин на заседании клуба "Валдай".

Он добавил также, что "мы должны укреплять обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается".

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>