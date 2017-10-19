Путин: после смерти Магнитского начались неконструктивные политические игры

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. После трагической смерти Сергея Магнитского начались неконструктивные политические игры, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как он относится к присоединению стран к "акту Магнитского".

Путин отметил, что он был председателем правительства в то время, когда умер Магнитский, но следил за событиями и обсуждал их с Дмитрием Медведевым, занимавшем в то время пост президента.

"Для нас это показалось совершенно неожиданным и странным, что вокруг, конечно, трагического случая, ухода из жизни человека, такие политические игры начались. Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, с которыми нужно работать подобным образом, так раздувать", — сказал Путин на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Несколько месяцев назад "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

Канадский "закон Магнитского", который предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу накануне. В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.