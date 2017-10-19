Путин рассказал об угрозах для стабильного развития Европы

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Двойные стандарты в сфере геополитики таят опасности для стабильного развития Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского президента, безоговорочная поддержка Вашингтоном объединения Косово спровоцировала подобные процессы в Европе и в мире. Он напомнил, что когда Крым заявил о проведение референдума и дальнейшем присоединении к России по его итогам, остальным этом не понравилось.

"Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть правильные борцы в деле независимости и свободы, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои правда даже с помощью демократических механизмов. Подобные, как мы говорим все время, двойные стандарты — вот ярчайший пример двойных стандартов, — таят в себе серьезную опасность для стабильного развития Европы и других континентов, для продвижения интеграционных процессов во всем мире", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии форума "Валдай".

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>