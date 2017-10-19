Песков опроверг "подготовку в Кремле" президентской кампании Собчак

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Кремль не имеет отношения к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, это не так", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие в адрес Собчак обвинения в том, что ее кампания подготовлена в Кремле.

Он также призвал преждевременно не говорить о возможных соперниках Владимира Путина на выборах, поскольку глава государства еще не заявлял о своем участии.

"Сейчас он предпочитает концентрироваться на президентской работе", — добавил пресс-секретарь.

Собчак накануне заявила о своем намерении участвовать в выборах президента России, она позиционирует себя как кандидат "против всех". Баллотироваться могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет. Она отмечала, что уже рассказала Владимиру Путину о своем намерении и не считает, что президенту понравилась эта идея.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре этого года.