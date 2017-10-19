В ЦИК прокомментировали призыв Собчак допустить Навального к выборам

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявление Ксении Собчак о том, что она будет требовать допуска к выборам Алексея Навального, в рамках ее кампании имеет право на жизнь, но абсолютно точно это является призывом к принятию незаконного решения, поскольку правовых оснований для участия в выборах у Навального сейчас нет, заявил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.
Ранее Собчак, заявившая о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году, сообщила, что будет требовать допустить оппозиционера Алексея Навального к участию в этих выборах. Она добавила, что готова снять свою кандидатуру в пользу Навального.
"В ходе предвыборной кампании, которая юридически ещё не началась, а фактически уже давно для некоторых, позиционирующих себя кандидатами, идёт, заявление Ксении Анатольевны, как кандидата, право на жизнь имеет. Но откройте закон и почитайте норму закона: у господина Навального правовых оснований для участия в избирательной кампании в следующем году нет", — сказал Булаев, комментируя заявление Собчак.
Он пояснил, что таких правовых оснований для участия у него "не было и нет, и он об этом сам прекрасно знает". "И все, кто говорят о том, что требуют его участия в выборах, абсолютно точно призывают к принятию незаконного решения. Я не очень пониманию, зачем это делается, но это точно не популизм. Поскольку многие, заявляющие это, имеют юридическое образование, я уверен, что это все-таки такая провоцирующая манера поведения", — добавил замглавы ЦИК.
Он напомнил, что эта норма закона, ограничивающая пассивное избирательное право, действует в России не первый год, и десятки людей, в соответствии с этой нормой, не получили возможности быть зарегистрированными на выборах. Замглавы ЦИК пояснил, что отказы в регистрации по этому основанию — обычная практика работы избирательных комиссий.
"И отказ в регистрации Навальному — не ноу-хау… Я не очень понимаю заявления людей, которые говорят о том, что они требуют. Требовать, наверное, можно. Только откройте закон и почитайте, это не желание или нежелание Центральной избирательной комиссии, это норма закона. И мы в рамках закона действовали и будем действовать", — добавил Булаев.
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный сможет подумать об участии в выборах президента лишь после 2028 года. Согласно ФЗ "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
Собчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.