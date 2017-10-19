В ЦИК прокомментировали призыв Собчак допустить Навального к выборам

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявление Ксении Собчак о том, что она будет требовать допуска к выборам Алексея Навального, в рамках ее кампании имеет право на жизнь, но абсолютно точно это является призывом к принятию незаконного решения, поскольку правовых оснований для участия в выборах у Навального сейчас нет, заявил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Ранее Собчак, заявившая о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году, сообщила, что будет требовать допустить оппозиционера Алексея Навального к участию в этих выборах. Она добавила, что готова снять свою кандидатуру в пользу Навального.

"В ходе предвыборной кампании, которая юридически ещё не началась, а фактически уже давно для некоторых, позиционирующих себя кандидатами, идёт, заявление Ксении Анатольевны, как кандидата, право на жизнь имеет. Но откройте закон и почитайте норму закона: у господина Навального правовых оснований для участия в избирательной кампании в следующем году нет", — сказал Булаев, комментируя заявление Собчак.

Он пояснил, что таких правовых оснований для участия у него "не было и нет, и он об этом сам прекрасно знает". "И все, кто говорят о том, что требуют его участия в выборах, абсолютно точно призывают к принятию незаконного решения. Я не очень пониманию, зачем это делается, но это точно не популизм. Поскольку многие, заявляющие это, имеют юридическое образование, я уверен, что это все-таки такая провоцирующая манера поведения", — добавил замглавы ЦИК.

Он напомнил, что эта норма закона, ограничивающая пассивное избирательное право, действует в России не первый год, и десятки людей, в соответствии с этой нормой, не получили возможности быть зарегистрированными на выборах. Замглавы ЦИК пояснил, что отказы в регистрации по этому основанию — обычная практика работы избирательных комиссий.

"И отказ в регистрации Навальному — не ноу-хау… Я не очень понимаю заявления людей, которые говорят о том, что они требуют. Требовать, наверное, можно. Только откройте закон и почитайте, это не желание или нежелание Центральной избирательной комиссии, это норма закона. И мы в рамках закона действовали и будем действовать", — добавил Булаев.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный сможет подумать об участии в выборах президента лишь после 2028 года. Согласно ФЗ "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".