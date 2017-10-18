Дрозденко: в Ленобласти создадут молодежное правительство

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют до конца 2017 года создать молодёжное правительство, сообщил РИА Новости глава региона Александр Дрозденко.

"Мы приняли решение возродить не только молодежный парламент Ленинградской области, но и создать дублер нашего областного правительства — молодёжное правительство. Мы компенсируем ребятам расходы, чтобы они могли приезжать на заседания большого областного правительства. Думаю, до конца года мы подготовим необходимые документы" — сказал губернатор, принимающий участие в работе 33-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) в Страсбурге.

Он добавил, что регион планирует перенимать европейский опыт в вопросах привлечения молодежи в политику.

"Мы смотрим на финский опыт. Мы хотим дать возможность молодежи участвовать в политических и социальных мероприятиях через современные коммуникации. В ряде французских и голландских провинций молодёжь голосует через гаджеты — так, как им привычнее. Мы тоже это хотим сделать в нашем регионе", — отметил Дрозденко.

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