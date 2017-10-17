ЦИК прокомментировал намерение Навального баллотироваться в президенты

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный неверно трактует конституцию, когда заявляет о своем праве участвовать в выборах президента: осужденный за преступление, которое квалифицировано как тяжкое, не может выдвигать свою кандидатуру, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на панельной дискуссии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Если говорить о моем личном мнении, то я как первая женщина, которая участвовала в президентских выборах… я за максимальную конкуренцию, за право любого человека участвовать в выборах", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, как она оценивает шансы Навального на президентских выборах.

В то же время, как председатель ЦИК, она напомнила, что есть закон и есть конституция. "Что касается Навального: по закону, поскольку, несмотря на то, что у него срок условный, но квалификация его преступления — тяжкое преступление, а люди, которые осуждены по этой статье, не имеют права участвовать в выборах", — сказала глава ЦИК.

Она добавила, что когда "молодым ребятам в соцсетях его юристы пытаются вбивать ложную информацию, что по конституции он имеет право, — это ложь".

Президентские выборы пройдут в России в марте следующего года.