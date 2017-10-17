Сотрудничество с КНДР продолжится в допустимых объемах, заявил Галушка

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и КНДР будет продолжено в объемах, допустимых по резолюции Совета Безопасности ООН и указу президента, заявил сопредседатель межправкомиссии Россия — КНДР, глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"В тех объемах и в тех рамках, которые допустимы в рамках резолюции СБ ООН и в рамках указа президента, такое (торгово-экономическое — ред.) сотрудничество будет осуществляться", — заявил Галушка РИА Новости в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

По его словам, "ракетно-ядерные провокации, которые проводятся на территории Корейского полуострова, никоим образом не способствуют развитию торгово-экономических связей".

"Указ президента, который вышел, является имплементацией резолюции Совета Безопасности ООН. Россия, как ответственный участник международного сообщества, как страна, которая голосовала за эту резолюцию, исполнила свои обязательства. Потому что, помимо резолюции СБ ООН, необходимо еще и принятие внутреннего акта, внутреннего решения, внутреннего документа. Вчера такой документ был опубликован, это указ президента. Он соответствует резолюции СБ ООН, поэтому с точки зрения каких-то ограничений в нем ничего нового нет, он просто имплементирует резолюцию СБ ООН", — пояснил министр.