Путин призвал стремиться к тому, чтобы соперничество не переходило в войну

Президент РФ Владимир Путин общается с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин общается с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

СОЧИ, 15 окт – РИА Новости. Необходимо стремиться к тому, чтобы соперничество между странами не переходило во вражду и войну, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Мы тратим ресурсы на соперничество, чтобы убеждать в этом соперничестве, а это далеко не всегда ведет к достижению положительного результата для всех: и для проигравших, и для победителей… Во всяком случае, нужно стремиться к тому, чтобы это соперничество не переходило в горячую стадию, не переходило во вражду и тем более в войну. Все-таки нужно по максимуму усиливать второй вектор, а именно вектор сотрудничества в поиске решения общих задач и проблем. Если мы так сможем выстроить отношения, то это пойдет на пользу всем, это безусловно", — сказал Путин.