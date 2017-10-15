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Политика

"Какая разница": Ткачев рассмешил Путина, перепутав Южную Корею и Индонезию

00:2715.10.2017
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев оговорился в ходе совещания по развитию сельхозсектора, перепутав Южную Корею с Индонезией, чем рассмешил президента Владимира Путина.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Энергия для глобального роста. 4 октября 2017
© РИА Новости
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Министр рассказывал о том, как Германия экспортирует продукты животноводства в разные страны. Он отметил, что Берлин сбывает более трех миллионов тонн свинины на рынках Китая, Индонезии и Японии ежегодно.

"Индонезия — мусульманская страна, свинину нельзя", — заметил Путин.

"Южная Корея… Какая разница", — ответил глава Минсельхоза.

Путаница со странами вызвала в зале смех. На видеозаписи с совещания видно, что глава государства тоже засмеялся и закрыл лицо руками.

Сложная фамилия

Это не первая досадная оговорка, над которой посмеялся президент. Так, в апреле на подписании совместных документов главами России и Узбекистана произошел курьез: официальный голос Кремля Евгений Хорошевцев несколько раз запнулся, представляя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Президент РФ Владимир Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. 2 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Министр внутренних дел Владимир Александрович К-к… Владимир Александрович К-к… Тьфу, извините, министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев", — сказал Хорошевцев.

После этого кремлевскому диктору нужно было объявить узбекского коллегу Колокольцева, которого зовут Абдусалом Абдумавланович Азизов. Как ни странно, имя и отчество Хорошевцев произнес безупречно, а фамилию перепутал, назвав главу МВД Узбекистана "Аюповым".
Путин и узбекский лидер Шавкат Мирзиеев рассмеялись после оговорки голоса Кремля.

Сам Хорошевцев позднее объяснил свою оплошность тем, что дикторы всегда забегают глазами вперед и смотрят на текст, который идет дальше.

"После фамилии министра внутренних дел России нужно было произнести имя его коллеги из Узбекистана, и я на нем зациклился, да так, что не смог произнести фамилию Владимира Колокольцева", — рассказал он в интервью РИА Новости.

Не говорите под руку

Владимир Путин и Евгений Пригожин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В 2008 году Хорошевцев допустил другую досадную ошибку, чуть не назвав премьера Дмитрия Медведева, который тогда только стал президентом, Владимиром. По его словам, перед мероприятием его "накрутили".

"Тогда только ленивый ко мне не подошёл и не сказал: "Только не ошибись, не скажи "Владимир Владимирович". И накрутили. Диктору нельзя под руку говорить", — посетовал Хорошевцев.

Однако не только он путал президента с премьер-министром. Так, в феврале 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером обратился к нему как к Дмитрию Анатольевичу.

Путин в шутливой форме предположил, что его коллега оговорился, потому что "деньги-то там" — в правительстве, в ведении которого находится распределение средств и главой которого является Дмитрий Медведев.

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