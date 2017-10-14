Андрей Никитин вступил в должность губернатора Новгородской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Торжественная церемония вступления Андрея Никитина на пост главы Новгородской области прошла в субботу в здании областной филармонии в Новгородском кремле.
"Я, Никитин Андрей Сергеевич, вступая в должность губернатора Новгородской области, торжественно клянусь… верно служить народу, соблюдать Конституцию Российской Федерации", — сказал Никитин, принимая присягу.
Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин ("Единая Россия") одержал победу на выборах главы региона, набрав 67,99% голосов после обработки 100% протоколов.
Андрей Никитин стал врио губернатора региона в феврале текущего года, когда избранный в 2012 году главой Новгородской области Сергей Митин досрочно ушел в отставку.
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