Андрей Никитин вступил в должность губернатора Новгородской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Торжественная церемония вступления Андрея Никитина на пост главы Новгородской области прошла в субботу в здании областной филармонии в Новгородском кремле.

"Уважаемый Андрей Сергеевич! Вручаю вам удостоверение губернатора Новгородской области", — сказала на церемонии председатель областной избирательной комиссии Татьяна Лебедева.

"Я, Никитин Андрей Сергеевич, вступая в должность губернатора Новгородской области, торжественно клянусь… верно служить народу, соблюдать Конституцию Российской Федерации", — сказал Никитин, принимая присягу.

Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин ("Единая Россия") одержал победу на выборах главы региона, набрав 67,99% голосов после обработки 100% протоколов.

Андрей Никитин стал врио губернатора региона в феврале текущего года, когда избранный в 2012 году главой Новгородской области Сергей Митин досрочно ушел в отставку.

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