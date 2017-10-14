В Петербурге стартовала 137-я ассамблея Межпарламентского Союза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. 137-я ассамблея Межпарламентского Союза (МПС) открывается в субботу в Санкт-Петербурге: Россия впервые принимает делегатов этой старейшей политической организации мира, объединяющей парламентариев 173 государств.
Основная тема ассамблеи — "Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог". В ее рамках делегаты обсудят вопросы диалога между культурами мира в целом, перспективы их дальнейшего сближения. Как рассчитывают организаторы, тема общих дебатов позволит провести их в русле поощрения межкультурного и межрелигиозного диалога для мира и социальной стабильности, уважения многообразия, а также создания атмосферы, содействующей миру и взаимопониманию на всех уровнях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Владимир Путин в субботу примет участие в заседании МПС. Глава государства выступит перед членами ассамблеи, выслушает выступления руководства ассамблеи, а также спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
Декларация по демократии
Как ожидается, на полях Ассамблеи пройдет более сорока заседаний органов, комитетов, комиссий и групп МПС. Планируется принять единственную резолюцию, инициатором которой выступила Россия, — "К 20-летию Всеобщей декларации по демократии: общность разнообразия".
Также делегаты поддержат инициативу учреждения ООН Международного дня парламентаризма 30 июня в честь первой ассамблеи МПС в 1889 году.
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Помимо этого, состоятся выборы председателя МПС — на этот пост претендуют представительницы Мексики и Уругвая. За всю историю союза женщина займет эту должность лишь во второй раз.
И снова ПАСЕ
По ее словам, Россия не прекращает переговоров с ассамблеей, не хочет "хлопать дверью". Но работать в ПАСЕ при нынешнем ее регламенте, когда все решает "агрессивное меньшинство", РФ не может, заявила Матвиенко.
Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того, как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.
КНДР и ее ядерные пуски
Как отметила спикер, Россия прилагает все возможные усилия, чтобы эта встреча состоялась и чтобы делегации двух соседних стран хотя бы начали путь к компромиссу и диалогу. В пятницу Матвиенко признала, что вероятность этой встречи "невысока", однако подтвердила, что Россия по-прежнему готова сделать все от нее зависящее.
На полях МПС также пройдут встречи спикера Совфеда с первым зампредом парламента КНДР и главой южнокорейского парламента. Матвиенко подтвердила, что на этих встречах не обойтись без обсуждения ядерных пусков КНДР как проблемы, вызывающей обеспокоенность у всего мира.
Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>