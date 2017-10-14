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Политика

В Петербурге стартовала 137-я ассамблея Межпарламентского Союза

09:5314.10.2017
(обновлено: 09:54 14.10.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗаседание организационного комитета по подготовке 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. 19 сентября 2017Заседание организационного комитета по подготовке 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. 137-я ассамблея Межпарламентского Союза (МПС) открывается в субботу в Санкт-Петербурге: Россия впервые принимает делегатов этой старейшей политической организации мира, объединяющей парламентариев 173 государств.

Крейсер Аврора на стоянке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Двадцать лет с декларацией о демократии
МПС – одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

Основная тема ассамблеи — "Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог". В ее рамках делегаты обсудят вопросы диалога между культурами мира в целом, перспективы их дальнейшего сближения. Как рассчитывают организаторы, тема общих дебатов позволит провести их в русле поощрения межкультурного и межрелигиозного диалога для мира и социальной стабильности, уважения многообразия, а также создания атмосферы, содействующей миру и взаимопониманию на всех уровнях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Владимир Путин в субботу примет участие в заседании МПС. Глава государства выступит перед членами ассамблеи, выслушает выступления руководства ассамблеи, а также спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Заседание организационного комитета по подготовке 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Парламентарии на острие проблем
Подробнее о Межпарламентском Союзе читайте в справке РИА Новости >>

Декларация по демократии

Как ожидается, на полях Ассамблеи пройдет более сорока заседаний органов, комитетов, комиссий и групп МПС. Планируется принять единственную резолюцию, инициатором которой выступила Россия, — "К 20-летию Всеобщей декларации по демократии: общность разнообразия".

Также делегаты поддержат инициативу учреждения ООН Международного дня парламентаризма 30 июня в честь первой ассамблеи МПС в 1889 году.

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На протяжении пяти дней ассамблея обсудит целый ряд актуальных вопросов — от кибербезопасности и торговли до прав человека и ситуации в Сирии. Состоятся заседания постоянных комитетов по вопросам мира и международной безопасности, по устойчивому развитию и демократии. В рамках МПС состоятся заседания Ассоциации генеральных секретарей парламентов, а также пройдет Форум женщин-парламентариев и Форум молодых парламентариев.

Помимо этого, состоятся выборы председателя МПС — на этот пост претендуют представительницы Мексики и Уругвая. За всю историю союза женщина займет эту должность лишь во второй раз.

И снова ПАСЕ

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сессия ПАСЕ: Страсбург меняет пристрастия?
На полях МПС Матвиенко проведет переговоры с 15 делегатами ПАСЕ, приехавшими на МПС. Как сообщила ранее спикер, Россия подтвердит свою заинтересованность в том, чтобы быть полноценным участником ассамблеи.

По ее словам, Россия не прекращает переговоров с ассамблеей, не хочет "хлопать дверью". Но работать в ПАСЕ при нынешнем ее регламенте, когда все решает "агрессивное меньшинство", РФ не может, заявила Матвиенко.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того, как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

КНДР и ее ядерные пуски

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп заявил о единственной вещи, которая сработает в отношении КНДР‍
Несмотря на столь насыщенную повестку МПС, основное внимание аккредитованных журналистов все же приковано к двум делегациям – из Южной Кореи и КНДР – и их вероятным переговорам, возможность которых Валентина Матвиенко анонсировала еще в сентябре.

Как отметила спикер, Россия прилагает все возможные усилия, чтобы эта встреча состоялась и чтобы делегации двух соседних стран хотя бы начали путь к компромиссу и диалогу. В пятницу Матвиенко признала, что вероятность этой встречи "невысока", однако подтвердила, что Россия по-прежнему готова сделать все от нее зависящее.

На полях МПС также пройдут встречи спикера Совфеда с первым зампредом парламента КНДР и главой южнокорейского парламента. Матвиенко подтвердила, что на этих встречах не обойтись без обсуждения ядерных пусков КНДР как проблемы, вызывающей обеспокоенность у всего мира.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>

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