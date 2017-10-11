Жириновский предложил проверить уровень IQ российских губернаторов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил Госдуме проверить уровень интеллекта у губернаторов России.
"Вот сейчас 10 губернаторов, кто их проверял? А через пять лет их погоните в СИЗО? Надо ведь проверить всех на IQ – это уровень развития умственного. Это же все сегодня можно сделать. Все, что человек сказал за последние 30 лет, загоняйте в компьютер, и в конце выйдет, хотя бы по пятибалльной системе, у кого "двойка", "тройка", у кого-то "четыре с минусом", — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания в среду.
Ранее Жириновский говорил, что хочет сравнить свой IQ с показателем президента США Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона, и отмечал, что его уровень интеллекта будет выше. Во вторник Трамп, комментируя сообщения о том, что Тиллерсон употребил ругательство в его адрес, предложил сравнить их результаты теста на IQ. Пресс-секретарь Белого дома тогда назвала это предложение "шуткой".
Тесты на определение коэффициента умственного развития, несмотря на их критику со стороны ряда ученых, широко распространены в США.