Жириновский предложил проверить уровень IQ российских губернаторов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил Госдуме проверить уровень интеллекта у губернаторов России.

Этой осенью свои посты уже покинули 10 руководителей регионов: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров и губернатор Ивановской области Павел Коньков.

"Вот сейчас 10 губернаторов, кто их проверял? А через пять лет их погоните в СИЗО? Надо ведь проверить всех на IQ – это уровень развития умственного. Это же все сегодня можно сделать. Все, что человек сказал за последние 30 лет, загоняйте в компьютер, и в конце выйдет, хотя бы по пятибалльной системе, у кого "двойка", "тройка", у кого-то "четыре с минусом", — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания в среду.

Парламентарий выразил уверенность, что "на пятерку" сдаст экзамен только один руководитель, но не уточнил, кто именно.

Ранее Жириновский говорил, что хочет сравнить свой IQ с показателем президента США Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона, и отмечал, что его уровень интеллекта будет выше. Во вторник Трамп, комментируя сообщения о том, что Тиллерсон употребил ругательство в его адрес, предложил сравнить их результаты теста на IQ. Пресс-секретарь Белого дома тогда назвала это предложение "шуткой".

Тесты на определение коэффициента умственного развития, несмотря на их критику со стороны ряда ученых, широко распространены в США.