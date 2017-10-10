Власти Крыма прокомментировали идею президента Чехии о компенсации

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, российский статус не может ставиться под сомнения, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.
"Вопрос Крыма окончательно закрыт. Такова позиция президента России. Для крымчан и россиян именно эта позиция является единственно приемлемой и несомненной. Все остальные мнения субъективны", — сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, желание крымчан жить в составе своей исторической родины — России, недопустимо измерять никакими материальными выгодами.
"Это свершившийся, закономерный исторический процесс с которым обязаны считаться все уважающие себя страны мира", — подчеркнул Смирнов.
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