Власти Крыма прокомментировали идею президента Чехии о компенсации

Часы на башне драматического театра на площади Ушакова в Севастополе. Архивное фото

Часы на башне драматического театра на площади Ушакова в Севастополе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, российский статус не может ставиться под сомнения, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

"Вопрос Крыма окончательно закрыт. Такова позиция президента России. Для крымчан и россиян именно эта позиция является единственно приемлемой и несомненной. Все остальные мнения субъективны", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, желание крымчан жить в составе своей исторической родины — России, недопустимо измерять никакими материальными выгодами.

"Это свершившийся, закономерный исторический процесс с которым обязаны считаться все уважающие себя страны мира", — подчеркнул Смирнов.

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