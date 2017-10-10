Омбудсмен: врио ивановского губернатора нужно решить проблему оттока кадров

БРЯНСК, 10 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Наталья Ковалева ждет от врио губернатора Станислава Воскресенского решения проблемы оттока кадров и создания новых рабочих мест.
"От любого губернатора ждут стабильной работы. Сейчас важно решить вопрос с созданием новых рабочих мест", — сказала Ковалева РИА Новости, отметив, что очень много жителей области, расположенной в четырех часах езды от Москвы, уезжают работать в столичный регион.
Она также отметила, что годы работы с губернатором Коньковым для нее прошли продуктивно. "О Павле Александровиче могу сказать, он очень умный, добрый человек. Как уполномоченный по правам человека, я достаточно просто могла попасть к нему на прием и добиться помощи по конкретным вопросам", — добавила омбудсмен.
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