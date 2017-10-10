Омбудсмен: врио ивановского губернатора нужно решить проблему оттока кадров

БРЯНСК, 10 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Наталья Ковалева ждет от врио губернатора Станислава Воскресенского решения проблемы оттока кадров и создания новых рабочих мест.

Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил Павла Конькова от должности губернатора, временно исполняющим обязанности назначен замглавы Минэкономразвития Воскресенский.

"От любого губернатора ждут стабильной работы. Сейчас важно решить вопрос с созданием новых рабочих мест", — сказала Ковалева РИА Новости, отметив, что очень много жителей области, расположенной в четырех часах езды от Москвы, уезжают работать в столичный регион.

По ее словам, многие семьи работают там вахтовым методом, и эту проблему нужно решать кардинально, как это делалось в 50-е годы. Тогда в регионе с преимущественно женским населением, помимо ткацкого производства, появились станкостроительные, автокрановые предприятия, рассказала Ковалева и выразила надежду на "позитивное взаимодействие".

Она также отметила, что годы работы с губернатором Коньковым для нее прошли продуктивно. "О Павле Александровиче могу сказать, он очень умный, добрый человек. Как уполномоченный по правам человека, я достаточно просто могла попасть к нему на прием и добиться помощи по конкретным вопросам", — добавила омбудсмен.

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