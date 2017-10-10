В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана о Крыме

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании его страной воссоединения Крыма с Россией, является уроком для тех, кто пытается выстраивать долгосрочные отношения с Анкарой. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью с RT.

По его словам, эта ситуация показала, что "повороты" во внешнеполитическом курсе Анкары могут возникнуть как при смене власти, так и при одном и том же президенте. При этом Новиков подчеркнул, что в вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России.

"Это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики", — заявил депутат.

Ранее Эрдоган в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Петром Порошенко заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины. Порошенко, со своей стороны, добавил, что рассчитывает на присоединение Турции к международной "группе друзей деоккупации Крыма".