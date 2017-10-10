Харизматичный политик: в Омской области сменился губернатор

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Омская область стала очередным российским регионом, которого коснулось обновление губернаторского корпуса: депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков сменил руководившего областью с 2012 года Виктора Назарова.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в понедельник. "Принять отставку губернатора Омской области Виктора Назарова по собственному желанию. Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в сообщении Кремля.

Александр Бурков окончил Уральский государственный политехнический институт по специальности инженер-теплоэнергетик, защитил кандидатскую диссертацию. В 1999 году он участвовал в выборах губернатора Свердловской области и занял второе место.

Интеллигентность и мягкость

Интеллигентность и мягкость экс-губернатора Омской области Виктора Назарова стала одной из причин его отставки, однако с существующим бюджетом и любой другой глава региона вряд ли бы справился с развитием области, считает политолог, профессор ОмГТУ Михаил Машкарин.

"Назаров человек, с моей точки зрения, порядочный, честный, и хорошо относился к своему окружению, друзьям, и поэтому часто брал на работу людей по этому принципу, а те не тянули работу", — сказал Машкарин РИА Новости.

В качестве причин отставки эксперты также называют плохое состояние дорог в Омске и несостоявшиеся весной выборы мэра крупнейшего областного города.

Харизматичный и договороспособный политик

Опрошенные РИА Новости эксперты считают эсера Александра Буркова опытным, харизматичным и договороспособным политиком, который в силу своей партийной принадлежности не будет раздражать традиционно "красный" регион, а также станет компромиссной фигурой для местных элит.

"Бурков, как это ни парадоксально, одновременно хитрый, харизматичный, но и договороспособный политик", — считает политический консультант Алексей Швайгерт.

Директор Центра гуманитарно-политических инициатив и проектов Руслан Мухаметов также считает Буркова опытным политиком.

"Бурков — это политик с большой буквы. Он имеет не только опыт партийной деятельности, но и является профессиональным законодателем", — отметил Мухаметов.

Череда отставок

За последнее время постов лишились сразу несколько губернаторов. Так, президент Владимир Путин 6 октября освободил от должности новосибирского губернатора Владимира Городецкого. Временно исполняющим обязанности главы региона стал мэр Вологды Андрей Травников. Своего поста лишился глава Приморского края Владимир Миклушевский. Его место занял Андрей Тарасенко. Вадим Потомский, возглавлявший Орловскую область, ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал перестановки в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом.